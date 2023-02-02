تفاصيل لقاء السوداني وعبد المهدي

2023/02/02 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقبال رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، اهم التطورات السياسية والاقتصادية واهم الملفات الخدمية والاجتماعية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن السوداني "التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

وبحسب البيان فلقد شهد اللقاء "البحث في مجمل الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية العامة، والتطرق إلى أهمّ الملفات الخدمية والاجتماعية التي ترتبط بحياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم".

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