2023/02/02 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية لاستقبال الزوار التي ستحيي زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع).وذكرت الأمانة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تشرك 1500 عامل نظافة في الزيارة الرجبية المركز الخبري الوطني.

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