2023/02/02 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، السعي لإعادة إحياء الأهوار والمسطحات المائية وتغذيتها بالمياه بعد أزمة الجفاف.وقال وكيل وزارة الموارد المائية رائد الجشعمي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تؤكد سعييها لإحياء الأهوار والمسطحات بعد ازمة الجفاف المركز الخبري الوطني.

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