2023/02/02 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت وزارة الخارجية، الخميس، أن الوفد العراقي الحكومي الذي سيزور واشنطن...

ظهرت المقالة الخارجية: الوفد العراقي سيزور واشنطن ويناقش ملفات مالية ومصرفية أولاً على المسلة.

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