الملك عبدالله من واشنطن: القدس ترتبط بالأردن وبعائلتي

2023/02/02 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن القدس ترتبط ببلاده وبالعائلة الهاشمية التي ينتمي لها "بشكل شخصي" منذ أكثر من مئة عام، وذلك خلال كلمة القاها في "فطور الدعاء الوطني" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الخميس

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