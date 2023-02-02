2023/02/02 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه…

مجلس الخدمة العامة الاتحادي يرفع أسماء المقبولين على ملاك وزارة التربية للدرجات الحاكمة برابط القبول المعلن عنه سابق والبالغ عددها(1709) ،ولمعرفة الاسم ومكان التوزيع يتم ذلك من خلال البحث بواسطة الاسم او ID .وسيقوم المجلس بتغذية الرابط بالاسماء المصادق عليها تباعاً

لذا اقتضي التنويه ….

تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح

مجلس الخدمة العامة الاتحادي

ارادة دولة … وانفاذ قانون

الرابط:

http://verify.fpsc.gov.iq/dest/

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