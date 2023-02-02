وزارة التربية تنفي

2023/02/02 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، بلوغ نسبة "الأمية" في العراق 47 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة تواصلت مع اليونسكو وأكدوا أن هذه النسب ربما تكون غير دقيقة"، مشيراً إلى أنه "بحسب بيانات وزارة التخطيط فإن نسب الأمية في البلاد لم تتجاوز الـ 12 بالمئة".





وأضاف السيد، أن "العراق لا توجد فيه إحصائيات لأعداد السكان وبالتالي لايمكن أجراء مسوحات دقيقة بنسبة 100 بالمئة، إنما هي خاضعة لتقديرات وعينات تؤخذ هنا وهناك"، موضحاً، أن "العراق مرَّ بظروف وعانى كثيراً ولكن لم تصل نسبة الأمية إلى هذا الحد".





وفي وقت سابق، قال مدير مكتب منظمة "يونسكو" في العراق، باولو فونتاني، خلال فعاليات اليوم الدوري للتعليم، إنّ "النزاعات التي حصلت في العقد الماضي أثرت على أطفال ودخولهم إلى المدارس، وخصوصاً نوعية التعليم الذي يعدّ أحد التحديات الموجودة في العراق"، مؤكداً أن "حصة التعليم في العراق تقارب 6 بالمائة من مجمل الاتفاق السنوي العام".





وشدد على "الحاجة لتعليم نوعي يسمح للتلاميذ والطلبة العراقيين بالدخول في سوق العمل، والاندماج في المجتمع، فضلاً عن الاستمرار في دعم التعليم المهني والابتدائي والمتوسط والثانوي".





وسجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية، ووفقاً لتصنيف منظمة اليونسكو، فإن البلاد كانت تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، وفي التصنيف الأخير للمنظمة، حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، بما يتجاوز 47 في المائة.

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