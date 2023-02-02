2023/02/02 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، اليوم الخميس، عمل بعض الدوائر والمديريات في وزارة الزراعة، معتبرة أن أدائها لا يرتقي لمستوى الخدمة الذي يحتاجه المواطن او الفلاح.

وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الزراعة اتخذت سياسية عرقلت عمل المنتجين في قطاع الدواجن، إضافة إلى الإنتاج المفتوح الذي تسبب بخسارة الفلاحين”.

وأضاف أن “اللجنة استضافت عدداً من المنتجين الذين تعهدوا أنه بحال دعمهم فسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض في شهر اب المقبل”، مؤكدا أنه “إذا حدث غير ذلك فأن المنتج والفلاح لا يستطيعون العمل في ظل سياسة الزراعة الحالية”.

وفي وقت سابق، قال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة العراقية، عباس سالم حسين في تصريح صحفي إن “العراق يستورد حالياً الدواجن من جميع البلدان ما عدا الدول التي تصاب بالأمراض الوبائية، التي يُمنع الاستيراد منها لفترة معينة لحين انتهاء موجة الأمراض الوبائية فيها”

وأشار إلى “وجود عمليات تهريب غير شرعية تدخل إلى العراق كما هو حال كافة البضائع الأخرى”، مؤكدا أن “العراق تأثر كثيراً من استيراد الدواجن، مما أدى إلى تدهور قطاعات الإنتاج المحلي وتعرض المربين إلى الخسائر كبيرة”.

ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد من الخارج تسبب في حرمان الكثير من العاملين في هذا القطاع من وظائفهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب تسريح أكثر من 750 ألف عامل في هذا القطاع.

يذكر أن لدى العراق نحو 400 مزرعة لإنتاج بيض المائدة، موزعة على عدة مناطق، مقابل أكثر من 7 آلاف مزرعة لإنتاج لحوم الدجاج غالبيتها للقطاع الخاص، بينما يصل عدد المشاريع الخاصة بقطاع الدواجن المتوقفة إلى قرابة 3 آلاف مشروع، وفقا لآخر دراسة أعدها جهاز الإحصاء المركزي العراقي في سنة 2020″.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تنتقد الدوائر والمديريات الزراعية: لا عمل بمستوى حاجة الفلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تنتقد الدوائر والمديريات الزراعية: لا عمل بمستوى حاجة الفلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).