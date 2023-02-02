2023/02/02 | 20:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني بعد زيارتها يوم امس الاربعاء الى قضاء سنجار، صرحت الممثلة الاميركية الشهيرة “أنجلينا جولي” قبل قليل بإنها قضت يوم عاطفي مع الناشطة الايزيدية وسفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة “نادية مراد” ومع ضحايا الابادة الجماعية من الايزيديين الذين تعرضوا لإبادة جماعيّة على يد تنظيم داعش الارهابي عام 2014.وقالت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنجلينا جولي عن زيارتها في سنجار، كان يوماً عاطفيًا ولايزال الكثير من الايزيديين في عداد المفقودين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنجلينا جولي عن زيارتها في سنجار، كان يوماً عاطفيًا ولايزال الكثير من الايزيديين في عداد المفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).