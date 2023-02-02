توجيه من وزير الداخلية إلى كافة الضباط

2023/02/02 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعا مع هيئة الرأي في وزارة الداخلية.ووجه الشمري خلال الاجتماع، ضباط الداخلية بتوحيد لون الرتب لتكون ذات اللون الابيض.

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