الخارجية: الوفد العراقي سيبحث في واشنطن ارتفاع الدولار وملفات مالية ومصرفية 

2023/02/02 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الخارجية، الخميس، أن الوفد العراقي الحكومي الذي سيزور واشنطن قريباً سيناقش ملفات مالية ومصرفية ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وسيعقد مفاوضاته في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في واشنطن".

وأضاف الصحاف، أن "الوفد سيضم أعضاء في القطاعات المالية والمصرفية وسيبحث مع الجانب الأميركي جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالاستناد إلى الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين الجانبين وبالنظر إلى المصالح متعددة الأبعاد بين بغداد وواشنطن".

وتابع، أن "هذه الزيارة من المؤمل أن تبحث جميع المصالح العراقية ضمن الأفق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية وبالنظر إلى طبيعة البرنامج الحكومي وبالنظر للأولويات الوطنية العراقية الداخلية"، منوهاً، بأن "هناك قضايا أساسية يراد بحثها، في مقدمتها القضايا التي تتعلق بالجوانب المالية والمصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار في الواقع العراقي وإمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الأمر".

وبين الصحاف، أنه "كذلك ستبحث جملة من القضايا منها الجوانب التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها إلى فضاءات أرحب وأوسع تنسجم وطبيعة المتطلب العراقي الداخلي في هذه الأثناء".

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