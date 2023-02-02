2023/02/02 | 20:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XQ2NHYfhm_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أقدم محل للكاهي والقيمر في سوق الصدرية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أقدم محل للكاهي والقيمر في سوق الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).