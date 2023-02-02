2023/02/02 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KUvLj0pGbMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون يشكون ارتفاع الدولار ويتوعدون : موعدنا غدا الجمعة امام البنك المركزي!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراقيون يشكون ارتفاع الدولار ويتوعدون : موعدنا غدا الجمعة امام البنك المركزي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).