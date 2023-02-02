أنقرة تستدعي سفراء 9 دول حذّرت رعاياها من تهديد إرهابي في تركيا

2023/02/02 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفراء تسع دول غربية، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في اسطنبول موقتا هذا الأسبوع بسبب وجود تهديد إرهابي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

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