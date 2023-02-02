2023/02/02 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yw8BbD-wVgw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يخنق ايران عبر دولار العراق | راس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يخنق ايران عبر دولار العراق | راس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).