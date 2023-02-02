الحلول استنفدت.. مختص يحدد الخيار الأخير لحل أزمة الدولار في العراق

2023/02/02 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس، أن لا حل لأزمة الدولار سوى تخفيض سعر الصرف الرسمي من قبل البنك المركزي.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحل الوحيد لخفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي هو تخفيض سعر الصرف من قبل البنك المركزي، فهذا الحل هو الوحيد لحل الازمة الحالية ".

وبين ان "اجراءات الحكومة لا تحل الازمة، خصوصا وأنها ملزمة بتطبيق الضوابط التي فرضها الفدرالي الاميركي، ولهذا خفض سعر صرف الدولار في العراق يجب ان يكون بقرار من البنك المركزي".

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