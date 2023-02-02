الأمن الوطني يعلن القبض على تجار وأصحاب شركات يهربون العملة للخارج

2023/02/02 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني اليوم الخميس، اعتقال عدد من اصحاب الشركات الكبيرة المتهمة بالتلاعب وتهريب العملة الصعبة، مؤكدا ان العمليات ستبقى مستمرة حتى اعتقال جميع الاهداف.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، في مقطع فيديو اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "باشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة القى جهاز الامن الوطني القبض على مجموعة من اصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالاسعار وتهريب العملة".

وبين ان "العملية تمت بعد جهد استخباري واوامر قضائية، وستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الاهداف"، مشيرا الى ان "هذه العملية تأتي ضمن خطة الحكومة للسيطرة على ملف تهريب العملة".

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