2023/02/02 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على أربعة متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية بثلاث محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة ، اذ شرعت مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة 220 الف دولار".

وأضاف أن "مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على متهم اخر بحوزته 240 مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد".

وتابعت أن "مفارز الوكالة في نينوى القت القبض على متهم في المحافظة بحوزته 420 مليون دينار عراقي و58 الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق"، مضيفة أنه "سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".

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