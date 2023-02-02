مجلس النواب الأمريكي يقرر عزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بسبب تصريحاتها عن إسرائيل

2023/02/02 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس النواب قرارا يقضي بعزل النائب الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد تصويت جاءت نتيجته 218-211، في حين صوّت النائب الجمهوري ديفيد جويس من ولاية أوهايو بـ "حاضر" وهو ما يعني أنه ليس مع أو ضد القرار

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