القبض على متهم بحوزته كمية من الكريستال في الديوانية

2023/02/02 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، القبض على متهم بحوزته كمية من الكريستال.

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