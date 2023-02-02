في ثلاث محافظات.. القبض على 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية

2023/02/02 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية في ثلاث محافظات.

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