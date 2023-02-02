2023/02/02 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الجنوب الإسلامي، اليوم الخميس، توفير الدولار للتجار والشركات لغرض الحوالات الخارجية.

وقال المصرف في بيان، إن "مصرف الجنوب يقدم عرضاً إلى التجار وأصحاب الشركات من خلال توفير خدمات الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية بعمولة صفر بالمئة"، مشيرا إلى"وجود شبكة مراسلين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف، أن "الحوالات الخارجية مقابل سعر صرف 1470 دينارا للدولار الأميركي، أما الاعتمادات المستندية بسعر صرف 1465 دينارا للدولار الأميركي، وكل ما على التاجر فعله هو زيارة فروعه المنتشرة في العراق أو التواصل مع مركز الخدمات الهاتفية عبر الاتصال على الرقم 6009".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الجنوب الإسلامي يعلن توفير الدولار للتجار والشركات لغرض الحوالات الخارجية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الجنوب الإسلامي يعلن توفير الدولار للتجار والشركات لغرض الحوالات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).