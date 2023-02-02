الامن النيابية: العراق يمتلك لواءً واحداً فقط لحماية حدوده الشمالية

2023/02/02 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة البنداوي، الخميس، عن وجود قصور واضح في اعداد القوات الخاصة بحماية الحدود الشمالية، مبينا ان القوات التركية لديها 5 قواعد داخل الاراضي العراقية.

وقال البنداوي في حوار متلفز تابعته “تقدم” ان “العراق يمتلك لواء حرس حدود واحد فقط لحماية الحدود وهو قصور واضح وكبير في اعداد القوات “.

وأضاف ان “القوات التركية كانت ومازالت تمارس الاعتداء على الاراضي العراقية وهي تتخذ حزب العمال الكردستاني حجة للاعتداء على الاراضي العراقية”.

وأشار الى ان ” القوات التركية لديها 5 قواعد داخل الاراضي العراقية وانه يفترض تنشيط الدبلوماسية الخارجية مع الجانب التركي لوقف الاعتادء”، مبينا ان “العراق لا يمتلك دفاعات جوية متطورة وفي وقت سابق اكد وزير الدفاع السابق جمعة عناد اكد ان الموازنات السابقة لم يتم الاستفادة منها في التسليح”.

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