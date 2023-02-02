القبض على تجار وأصحاب شركات بتهمة تهريب العملة للخارج

2023/02/02 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني اليوم الخميس، اعتقال عدد من اصحاب الشركات الكبيرة المتهمة بالتلاعب وتهريب العملة الصعبة، مؤكدا ان العمليات ستبقى مستمرة حتى اعتقال جميع الاهداف.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، في مقطع فيديو اطلعت عليه “تقدم”، إنه “باشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة القى جهاز الامن الوطني القبض على مجموعة من اصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالاسعار وتهريب العملة”.

وبين ان “العملية تمت بعد جهد استخباري واوامر قضائية، وستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الاهداف”، مشيرا الى ان “هذه العملية تأتي ضمن خطة الحكومة للسيطرة على ملف تهريب العملة”.

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