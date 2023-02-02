تسريب “خطير” للمرجع الحيدري يكشف فيه عن خطة لنفيه

2023/02/02 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المرجع الشيعي العراقي المقيم في “قم” كمال الحيدري، اليوم الخميس، إن السلطات الإيرانية منعته من زيارة العتبات في العراق وحتى في مدينة إقامته، بالإضافة إلى سحب جميع المستمسكات الرسمية منه.وقال الحيدري في تسريب صوتي مسجل نشره حساب مقرب منه في تويتر تابعته ايرث نيوز، إنه “محتجزاً في بيته في قم وان السلطات […]

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