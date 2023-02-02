شرطة واسط تُطيح بـ 15 متهمين بقضايا مختلفة

2023/02/02 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات شرطة واسط، اليوم الخميس، تنفيذ 15 مذكرة قبض بحق متهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم الشرطة القضائية بمحافظة […]

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