2023/02/02 | 21:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الوضع المالي...

ظهرت المقالة مندوب العراق لدى الأمم المتحدة: الوضع المالي لبلاده مستقر رغم اختلال سعر صرف الدينار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مندوب العراق لدى الأمم المتحدة: الوضع المالي لبلاده مستقر رغم اختلال سعر صرف الدينار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مندوب العراق لدى الأمم المتحدة: الوضع المالي لبلاده مستقر رغم اختلال سعر صرف الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).