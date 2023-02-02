الامن الوطني يلقي القبض على اصحاب شركات كبيرة تقوم بتهريب العملة

2023/02/02 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على اصحاب شركات كبيرة تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار وتهريب العملة.

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