رغم زيارة السوداني.. تأكيدات برلمانية على وجود

2023/02/02 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الخميس، الأحاديث الدائرة عن وجود مشاكل فيما يخص عقد شركة توتال الفرنسية، وذلك بعد تقارير عدة أكدت أن الشركة الفرنسية "رافضة" لأن يستحوذ العراق على حصة تبلغ 40% من المشروع.

وقال نائب رئيس اللجنة علي المشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط ماضية بتفعيل عقد الغاز مع شركة توتال الفرنسية"، موضحا ان "هناك بعض المشاكل بالعقد لكن الوزير حيان عبد الغني يمضي بحل هذه المشاكل".

وأضاف المشكور ان "العراق سيمضي بعقود نفطية عديدة ومنها الذهاب بجولات تراخيص خامسة وسادسة فوزارة النفط تعمل لخطوات عديدة لتطوير هذا القطاع"، مبينا ان "وسائل النجاح في النفط تكمن بأذرع الوزارة والوزير يعمل على اجراء تغييرات بالوزارة".

وتحدثت تقارير دولية أن شركة توتال الفرنسية "صدمت" خلال اجتماع مع رئيس الحكومة محمد السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بعد أن لمست اصرار وزير النفط على تمسك العراق بحصته البالغة 40% من العقد، وهي ذات المشكلة التي ادت لتعطل المشروع مع الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي ومع وزير النفط السابق احسان عبد الجبار، حيث تتوقع توتال ان يحصل العراق على 30% فقط من المشروع.

وبعد أيام من زيارة السوداني لباريس والاتفاق على تفعيل عقد توتال الفرنسية، كشفت تقارير صحفية أن شركة توتال بدأت بسحب عناصرها من العراق بسبب خلافات حول عقدها مع العراق.

وتبلغ قيمة عقد توتال الفرنسية 27 مليار دولار، ويتضمن 4 عقود تتمثل بتطوير حقل ارطاوي واستثمار 600 مقمق من الغاز المصاحب وبناء محطات طاقة شمسية وتحلية مياه البحر.

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