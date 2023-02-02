حيدر الملا يدعو الى انهاء

2023/02/02 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألمح النائب حيدر الملا اليوم الخميس، إلى مدى خطورة الوضع العام نتيجة استمرار ارتفاع سعر الدولار وماترتب عليه من ارتفاع مستمر باسعار السلع، واصفًا ضرب المواطن اقتصاديًا بأنه "حالة من الجنون".

وقال الملا في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "لعبة الدولار يجب ان تنتهي"، مؤكدا ان "الشارع لا يتحمل اي ارتفاع بالاسعار".

ودعا الجهات المختصة باخذ خطوة اصلاحية لتجنب عواقب وخيمة.

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