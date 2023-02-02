الأمن الوطني يعلن القبض على أصحاب شركات بتهمة تهريب العملة للخارج

2023/02/02 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على أصحاب شركات بتهمة التلاعب والمضاربة وتهريب العملة للخارج.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان : إنه "بإشراف القائد العام للقوات المسلحة واستناداً إلى توجيهاته، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مجموعة من أصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار وتهريب العملة للخارج".وأضاف، أن "العملية تمت بعد جهد استخباري وأوامر قضائية وستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الأهداف وهي تأتي ضمن جهود وخطة الحكومة على ملف تهريب العملة".

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