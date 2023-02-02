بلاسخارات تدعو حكومة العراق إلى إجراء إصلاحات جذرية ومكافحة الفساد

2023/02/02 | 22:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: هناك مجالات عديدة تتطلب اهتماماً فورياً من الحكومة العراقية (Getty)

كررت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، مناشدتها "بإجراء إصلاحات جذرية في العراق، مشددة على ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في جهود مكافحة الفساد.

جاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطة دورية لها أمام مجلس الأمن الدولي قدمتها عبر دائرة متلفزة من بغداد اليوم الخميس.

وأضافت بلاسخارت "إحداث تغيير ذي مغزى يشعر ويؤثر على حياة المواطن العراقي سيستغرق وقتًا، لأن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التغيير الهيكلي الذي يتطلب إصلاحًا اجتماعيًا واقتصاديًا منهجيًا".

وشددت على أن "هناك العديد من المجالات الأخرى التي تتطلب الاهتمام الفوري من الحكومة العراقية، من ضمنها التحديات البيئية، ودعم استقلال الطاقة، وعودة المواطنين العراقيين من مخيم الهول، وغيره من المعسكرات والسجون في شمال شرق سورية، الحاجة إلى التنفيذ السريع لاتفاقية سنجار وحوار كركوك".

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى أن الوضع في كردستان العراق والاقتتال السياسي الداخلي بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان يترك آثارًا سلبية على مؤسساته وشعبه.



وشددت على أنه "لا يمكن للأحزاب السياسية في إقليم كردستان أن تضيع المزيد من الوقت.



هناك حاجة ماسة إلى حلول وسط سريعة بشأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة".

وبخصوص الإجراءات الاقتصادية المطلوب القيام بها في العراق، قالت بلاسخارات "من المثير للقلق رؤية ارتفاع سعر الصرف، في السوق الموازية، مما زاد من الضغط على العراقيين.



وعلى المدى القصير، ومن الضروري أن يتم تمرير الميزانية الفيدرالية بسرعة، إذ أن التأخير لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع بسبب قيود الإنفاق المعروفة"، كما حذرت من "الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخم الخدمات العامة".

وخلصت بلاسخارت إلى أنه "يجب على العراق إعطاء الأولوية للتنوع الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تطوير قطاع خاص يضيف القيمة ويولد فرص العمل".

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