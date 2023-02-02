2023/02/02 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VM2lwSYSe44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة.. حديث الوظائف وسعر الخام والدولار في واجب الصراحة مع علي عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة.. حديث الوظائف وسعر الخام والدولار في واجب الصراحة مع علي عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).