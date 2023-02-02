توجيه من السوداني يخص زوجة متهم بقضايا فساد مالي

2023/02/02 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بشان فيديو تظهر فيه زوجة متهم بقضايا فساد مالي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه (سيدة بحوزتها أموال ومصوغات ذهبية، تعود الى زوجها المتهم بقضايا فساد مالي)”.

واضاف ” اطلع القائد العام للقوات المسلحة على مضمون هذا الموضوع ، ووجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين الذين قاموا بتصوير هذه السيدة بطريقة غير قانونية مخالفة للضوابط، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها عن هذا الموضوع خلال 72 ساعة”.

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