غرفة التجارة تقدم طلبا لحل ازمة الدولار في التعاملات الداخلية

2023/02/02 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت غرفة التجارة، الخميس، عن تقديم طلب لحل ازمة الدولار في التعاملات الداخلية.

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “غرف التجارة في البلاد ومنها ديالى ستقدم طلب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء حيال حل أزمة الدولار في التعاملات الداخلية من خلال منح كل تاجر لديه اجازة رسمية من الغرف تخويل لشراء الدولار باسعار البنك المركزي لتسديد التعاملات الداخلية “.

واضاف، ان “اسناد الحكومة للتجار من خلال تامين السيولة في حسم التبادلات الداخلية بين تجار المحافظات ستقلل من الضغط على اسواق العملة”، مؤكدا “ضرورة اتخاذ سلسلة اجراءات لحل اشكالية شح الدولار بالوقت الراهن”.

واشار الى ان “الحكومة تدعم التجار في التبادلات الخارجية وليس هناك اي اشكالية في هذا الاتجاه بالوقت الحالي”.

وتعاني الاسواق العراقية حاليا من ازمة دولار قاسية مع ارتفاع اسعار صرفه الى اكثر من 175 الف.

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