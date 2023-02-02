2023/02/02 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اشرف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس،على مراحل الاكساء بطبقة الاسفلت النهائية لمشروع تأهيل شارع “الشيخ الوائلي” ليكون مدخل جديد لمدينة الكوت.وقال المياحي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان”أهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المياحي يشرف ميدانياً لمشروع تأهيل شارع”الشيخ الوائلي” في الكوت المركز الخبري الوطني.

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