باريس سان جرمان يحدد فترة ابتعاد مبابي

2023/02/02 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الخميس، أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع وسيُحرم من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 فبراير المقبل.

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