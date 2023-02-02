2023/02/02 | 23:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصابع البقلاوة العراقية الشهية #السومرية #بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1MXScgZB7_k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصابع البقلاوة العراقية الشهية #السومرية #بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصابع البقلاوة العراقية الشهية #السومرية #بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).