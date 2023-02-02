2023/02/02 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بمكتبه في العاصمة السودانية الخرطوم، وناقش معه سبل بناء علاقات مثمرة بين الدولتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) الخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية الإسرائيلية: تم إنهاء نص اتفاقية السلام مع السودان خلال زيارة "تاريخية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية الإسرائيلية: تم إنهاء نص اتفاقية السلام مع السودان خلال زيارة "تاريخية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).