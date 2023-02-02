انتشرت في الهند وحرّكت السفارة.. تقرير يحسم قصة

2023/02/02 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

نشرت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الهندية مضامين تتحدث عن وجود احفوريات على صخرة تعود الى الحضارة الاكدية في وادي الرافدين، تظهر الالهة الهندية راما وهانومان كجزء من الأديان القديمة للحضارة العراقية.

المضامين التي انتشرت بشكل واسع في الهند، تم نفيها من قبل منظمة دفراك "الهندية -الامريكية" للتحقق من المعلومات والتي أصدرت تقريرا ترجمته (بغداد اليوم)، اكدت خلاله ان "الرسوم المحفورة على صخرة اثرية لا تظهر الالهة الهندية المذكورة، انما هي رسوم تظهر انتصار احد الملوك الاكديين على اعدائه ولا علاقة لها بالالهة الهندية القديمة".

التقرير أوضح أيضا، ان "الملك الاكدي تار دوني ابن ايكي، احد أسماء الهة الشمس الرافيدينية، كان محفور على الصخرة التي ادعت وسائل اعلام هندية انها تمثل جزءًا من الحضارة الهندية القديمة".

وكانت السفارة الهندية في العراق قد تحركت لتتبع اثر الصخرة عقب انتشار المضامين الهندية عبر وسائل الاعلام والتي قالت ان رسوم الصخرة التي اكتشفت مؤخرا في مدينة السليمانية، تمثل الهة هندية قديمة وجزء من الإرث الهندي الذي ادعت انه وصل الى العراق منذ ستة الاف عام.

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