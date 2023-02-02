السوداني يوجه بإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار

2023/02/02 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يصدر توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار

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ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اجتماعاً، اليوم الخميس، بحضور عدد من القادة الأمنيين، اذ أصدر سيادته توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق.

كما أكد سيادته على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات.

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

2 شباط 2023

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