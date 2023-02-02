تقرير دولي: حل أزمة الدولار في العراق باتت وشيكة وبوادرها تظهر غدًا

2023/02/02 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

اعتبرت وكالة الاسوشيتد برس الدولية للانباء اليوم الخميس، أن حل أزمة الدولار في العراق باتت وشيكة، بحسب المؤشرات، واصفة تصريحات السوداني بأن الازمة "مؤقتة" بانها تصريحات "دقيقة".

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "وصف السوداني لازمة الدولار بانها "مؤقتة وخاضعة للتخمينات التجارية"، هو دقيق فيما يتعلق بقدرات العراق الاقتصادية، موضحة بأن "حكومة السوداني سترسل غدا الجمعة وفدا الى واشنطن للبدا بحل الازمة عبر التواصل المباشر مع البيت الأبيض، متوقعة ان تؤدي الزيارة الى انفراج في الازمة الحالية".

الوكالة أوردت تصريحات لمسؤول قسم العراق في مركز الامارات للبحوث حارث حسن، اكد خلالها ان "الإجراءات العراقية في حال تطبيقها بالكامل لن تؤدي الى إيقاف النزيف كليا، لكنها ستوفر للعراق احتياطي من الدولار يستمر لعام كامل"، مشيرا الى ان "استقرار اسعار الدولار يمكن تحقيقه الان، ومحذرا من تجاوز مدة العام التي قال انها ستؤدي الى "اعلان غالب المصارف افلاسها في حال عبورها المدة"، بحسب وصفه.

الاسوشيتد برس توقعت ان "تتم معالجة الازمة بشكل كافٍ نظرا لتقارب حكومة السوداني مع واشنطن و"الموقف الأمريكي الراضي عن إجراءات السوداني"، مشيرة الى ان الوفد العراقي الذي سيتجه غدا الجمعة الى البيت الأبيض، سيبدا بوضع حلول الازمة مع الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، الامر الذي رجحت ان يقود الى نتائج إيجابية "بالنظر الى علاقة حكومة السوداني المقربة الان مع واشنطن"، بحسب قولها.

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