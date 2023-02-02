2023/02/02 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحاور بطلات الفيلم الرياضي الكوميدي Eighty For Brady ومن بينهن جين فوندا وهي نجمة الأسبوع

Animalia أحد الأفلام العربية المشاركة في مهرجان صندانس، نتعرف إليه من خلال لقاءات حصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم Eighty For Brady وحوار مع جين فوندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم Eighty For Brady وحوار مع جين فوندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).