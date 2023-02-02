السوداني يترأس الاجتماع الثاني لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف

2023/02/02 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، فضلاً عن هيئات؛ الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والبنك المركزي.وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثيراتها في السوق العراقية.كما جرت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تخص الضرائب والكمارك […]

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