لجنة السوداني تصل الاسبوع القادم لديالى لبحث 4 ملفات هامة

2023/02/02 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحراك الشعبي في ديالى، الخميس، بان اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء ستصل المحافظة الاسبوع القادم.

وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة عليا للنظر في ورقة مطاليب قدمها الحراك الشعبي في ديالى تتضمن 4 ملفات هامة”، لافتا الى ان “اللجنة ستصل الى المحافظة الاسبوع القادم”.

واضاف،ان” ابرز الملفات التي سيجري التحقيق بها هي الفساد والثراء الفاحش لبعض المسؤولين واقصاء الكفاءات من المناصب ووجود 55 منصب تدار من قبل شخصيات ليسوا من اهالي ديالى”.

واشار الى ان” الحراك مستمر في مساعيه السلمية لبيان مظلومية ديالى امام الراي العام وكشف الملفات المعقدة امام الحكومة المركزية”.

وتشهد ديالى حراك سلمي منذ اشهر لمكافحة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في مؤسساتها الحكومية”.

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