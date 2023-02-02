رئيس الوزراء يوجه بإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار

2023/02/02 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان “ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً، اليوم الخميس، بحضور عدد من القادة الأمنيين”.واضاف رسول، ” أصدر السوداني توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق”.كما أكد السوداني بحسب البيان، على “انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات”.

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