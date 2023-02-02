2023/02/02 | 23:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائي العراقي عبد الستار البيضاني يعتبر أن أعماله الأدبية تحمل ملامح شخصيته وأحلامه ورؤيته للحياة، ويقول إن الصحافة مقبرة الأدباء رغم أنها أقرب مهنة للأدب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأديب العراقي عبد الستار البيضاني: الصحافة مقبرة الأدباء وأحاول الابتعاد عن أجواء الحرب بلا جدوى) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأديب العراقي عبد الستار البيضاني: الصحافة مقبرة الأدباء وأحاول الابتعاد عن أجواء الحرب بلا جدوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).