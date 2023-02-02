2023/02/02 | 23:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، الاجتماع الثاني لاتحاد...

ظهرت المقالة السوداني: بعض المصارف ومكاتب الصيرفة لا تحقق الإسهام المرجو بترسيخ السياسة المالية أولاً على المسلة.

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