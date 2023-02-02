كييف تتهم موسكو بـ

2023/02/02 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس، روسيا بخطف أطفال من بلاده بهدف استغلالهم جنسيا.

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