2023/02/03 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8GHgfHzR_e8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يوضح اسباب خروج بلاسخارت بإحاطتها المدافعة عن الاطار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يوضح اسباب خروج بلاسخارت بإحاطتها المدافعة عن الاطار | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).